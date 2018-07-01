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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - DÜZCE

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - DÜZCE

- Yarışlardan detaylar - Akçakoca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın'ın açıklaması - Bayram dolayısıyla Akçakoca ilçesinde kürek yarışları düzenlediDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında kürek yarışları yapıldı.Liman mevkisinde yapılan ve vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, yaklaşık 200 sporcu kıyasıya mücadele etti.Takım halinde Karadeniz'de kürek çeken sporcular, rakiplerini geçmek için ter döktü.Akçakoca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı öncesi tekne yarışlarının yapıldığını söyledi.

Kürek yarışmalarına bir önceki sezondan daha fazla katılım olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:"Kürek yarışlarına bu bayramda yoğun katılım oldu. Bu sporlarda amacımız gençlerimize kürek sporunu sevdirmek ve onlara iyi spor yaptırmaktır. Her geçen yıl katılım artıyor. Müsabakalardan herkes memnun."Aydın, Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde çeşitli müsabakaların gün boyu süreceğini sözlerine ekledi.

Yarış Muhabir 

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