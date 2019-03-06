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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zümrüt: 'Bu seçim milli iradenin, sırtını terör örgütlerine yaslayanlara gereken cevabı vereceği seçimdir' - MALATYA

Zümrüt: 'Bu seçim milli iradenin, sırtını terör örgütlerine yaslayanlara gereken cevabı vereceği seçimdir' - MALATYA

Zümrüt: "Bu seçim milli iradenin, sırtını terör örgütlerine yaslayanlara gereken cevabı vereceği seçimdir" - MALATYA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntülerAK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci'nin konuşmaları - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıAK Parti'nin Malatya mitingi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bu seçim milli iradenin, bu vatanın gerçek sahiplerinin, sırtını vesayet odaklarına, terör örgütlerine yaslayanlara gereken cevabı vereceği seçimdir" - "Kardeşlerim, artık bunların kirli ittifakları, oyunları, ayyuka çıktı. İnşallah 31 Mart seçimlerinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu oyunu milletimizle tekrar bozacağız" - "Tarihin her döneminde mazlumlara, gariplere, yetim ve öksüzlere güvenli bir liman oldu ülkemiz. Bugün her türlü entrikaya, vesayet odaklarına, darbeci vatan hainlerinin sinsi planlarına rağmen elhamdülillah dimdik ayaktayız. Bu milli iradenin zaferidir, bu sizlerin zaferidir"MALATYA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Bu seçim milli iradenin, bu vatanın gerçek sahiplerinin, sırtını vesayet odaklarına, terör örgütlerine yaslayanlara gereken cevabı vereceği seçimdir." dedi.
Selçuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Malatya lılarla bugün bu meydandaki coşkuyu ve heyecanın yaşamanın sevinci ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Bu coşkuyla, 31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir demokrasi destanını birlikte yazacaklarını aktaran Selçuk, Malatya 'nın suyunun sert, insanının mert olduğunu ifade etti.
Selçuk, Battalgazi'nin, Somuncu Baba'nın şehri Malatya 'nın, rahmetli Turgut Özal gibi nice devlet adamları yetiştirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:"Tarihi, kültürü ve irfanıyla her zaman Türkiye'ye değer katan Malatya lı kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Malatya , sanattan siyasete birçok ünlü simayı ülkemize kazandıran bir şehir oldu her zaman. Divan şairimiz Niyazi Mısri'den Koca Ragıp Paşa'ya kadar birçok değer yetiştirdi. Evliya Çelebi Malatya 'yı ve Malatya 'nın güzel insanlarını, 'seçkin insanlığın yaşadığı diyar' diye tanımlıyor. Malatya kayısısıyla, türküleriyle, tarımıyla, güler yüzlü çalışkan insanlığıyla milletimizin gönlünde her zaman taht kurdu. Gürül gürül sularıyla, Beydağları ile süslenmiş güzel şehrin insanı da güzel oluyor, cömert oluyor, mert oluyor. Vatan ve millet nedir kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Ülkenizin kalkınması için üretmek için çalışıyorsunuz devamlı." - "Bu oyunu milletimizle tekrar bozacağız"Türkiye'nin, bereketli toprakları, hoşgörü kültürü, inanç ve değerleriyle kardeşlik coğrafyası konumunda bulunduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Tarihin her döneminde mazlumlara, gariplere, yetim ve öksüzlere güvenli bir liman oldu ülkemiz. Bugün her türlü entrikaya, vesayet odaklarına, darbeci vatan hainlerinin sinsi planlarına rağmen elhamdülillah dimdik ayaktayız. Bu milli iradenin zaferidir, bu sizlerin zaferidir." dedi.
"Şimdi yeni bir vakte, yeni bir seçime hazırlanıyoruz." diyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Bu seçim milli iradenin, bu vatanın gerçek sahiplerinin, sırtını vesayet odaklarına, terör örgütlerine yaslayanlara gereken cevabı vereceği seçimdir. Kardeşlerim, artık bunların kirli ittifakları, oyunları, ayyuka çıktı. İnşallah 31 Mart seçimlerinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu oyunu milletimizle tekrar bozacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde bu oyunu bozacağız değil mi Malatya lı kardeşlerim? Malatya 'yı gönül belediyeciliğiyle buluşturacağız değil mi? Sevgili gençlerimiz, kadınlarımız kapı kapı dolaşacak, yürekleri kazanacağız değil mi? 31 Mart'ta yeni bir demokrasi zaferini Malatya 'ya armağan etmeye var mısınız?"Selçuk, Malatya lılara teşekkür ederek, " Malatya bugün inancıyla, coşkusuyla bizlere güven veriyor. 31 Mart akşamı yeni bir zaferle Malatya 'da daha güzel 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşacağız. Her biriniz için bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Üreteceğiz ve gönülleri tevazuyla, samimiyetle, gayretle kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Samimiyet Entrika Tarım Yerel Seçimler Yerel Seçim 

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