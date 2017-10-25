Yıldırım ile İbadi'den ortak açıklama

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı İbadi, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşme sonrası iki başbakan ortak açıklama yaptı. IKBY referandumu ile ilgili konuşan Yıldırım, 'Yanlış adım Bağdat, Ankara ve Tahran'dan döndü. Bunda böyle Irak'la başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların arttırılması için daha yakın bir çalışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik müşterek bakanlar toplantısının Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık'dedi.