Yıldırım: 'Balıkçılarımızın işlerini geliştirmeleri için çok büyük destek verdik' - İSTANBUL
Yıldırım: "Balıkçılarımızın işlerini geliştirmeleri için çok büyük destek verdik" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarıAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yapay Resif Uygulaması Açılış Töreni'nde konuştu.
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