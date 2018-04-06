Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: 'Tamamlayacağım bazı projelerim var' - ANKARA
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: "Tamamlayacağım bazı projelerim var" - ANKARA - Toplantının olduğu salondan görüntüler - Katılımcılardan detaylar - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın açıklamaları"Tamamlayacağım bazı projelerim var" - Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: - "Hiç kimseye Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda bir beyanatım olmadı ama insanlar yakıştırıyor. Daha bir yıl var. Yenimahalle'de bir dönem daha yapacağım, tamamlayacağım bazı projelerim var" - "Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı konusunda tek yetkili kişi idarecilerdir. Yenimahalle Belediye Başkanlığına başka bir arkadaşı getirirlerse başarılar dileriz, 'Devam et' denirse devam ederiz"ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylık konusunda bir beyanatı olmadığını belirterek "Ama insanlar yakıştırıyor. Daha bir yıl var. Yenimahalle'de bir dönem daha yapacağım, tamamlayacağım bazı projelerim var." dedi. Yaşar, Ankara Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yenimahalle'yi kültürü, sanatı ve yaşam alanlarıyla yaşayan bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Kentsel dönüşüm kapsamında yeni yaşam alanları, iş merkezleri yapıldıkça Yenimahalle'nin tercih edilen bir ilçe haline geldiğini belirten Yaşar, geçen yıl ilçe nüfusunun 15 bin kişi arttığını ifade etti. İlçede yapılan belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Yaşar, şöyle konuştu:"Batıkent'e cami de yaptık, cemevi de yaptık. Kim neye inanıyorsa inancını özgürce yaşamalı. Aynı Allah'a, peygambere, kitaba inanan insanlar ibadetini nerede yapmak istiyorsa orada yapmalı. Bu bizim aramızda sorun olmamalı. Çünkü İslam ülkelerinde yaşanan acıları yaşamamamız için Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü ve Çerkez'ini bu ülkenin eşit yurttaşı olarak yaşatmanın, genel ve yerel yöneticilerin görevi olduğuna inanıyorum." - "Kutsal bir görev olarak görüyorum"Halkla devamlı iç içe olduklarını vurgulayan Yaşar, görevlerinin halkın belediyeye, devlete olan güvenini artırmak olduğunu dile getirdi. Yaşar, "Eğer devlete olan güveni artırabilirsek ülkedeki sıkıntıları da daha iyi çözeriz." dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin Yaşar, şunları kaydetti:"Tabii ki vatandaş bizi başka yerlerde de görmek ister. Cumhuriyet'in başkenti Ankara 'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmak her insan için onur vericidir. Bu görevi herkesin hizmet etmek istediği kutsal bir görev olarak görüyorum. Hiç kimseye Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda bir beyanatım olmadı ama insanlar yakıştırıyor. Daha bir yıl var. Yenimahalle'de bir dönem daha yapacağım, tamamlayacağım bazı projelerim var. O projeler tamamlandığında zaten ilçede yapılacak alan da kalmıyor. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı konusunda tek yetkili kişi idarecilerdir. Yenimahalle Belediye Başkanlığına başka bir arkadaşı getirirlerse başarılar dileriz, 'Devam et' denirse devam ederiz."