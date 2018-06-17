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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yaralının yardımına vekil adayı koştu

Yaralının yardımına vekil adayı koştu

Şenel Yediyıldız'ın konuşması

İlk Müdahale Festival Güreş Irak 

-Konuşmayı yarım bırakıp yaralı sporcunun başına gitmesi
-Müdahaleyi yapma ve geri dönmesi
-konuşmasına devam etmesi

( ORDU )- AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Şenel Yediyıldız, konuşmasını bırakıp yaralı sporcunun yardımına koştu ORDU

- AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Korgan ilçesinde katıldığı programda başından yaralanan güreşçiye, konuşmasını yarıda keserek ilk müdahaleyi yaptı. AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamına Ordu’yu karış karış gezmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Korgan ilçesini ziyaret eden Yediyıldız, burada bu yıl 22’ncisi düzenlenen Korgan Yaylası Orman Gülü Festivali’ne katıldı.
Türkiye’nin önemli pehlivanlarının hünerlerini sergilediği festivalde AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’ın sahnede konuşma yaptığı esnada devam eden güreş müsabakalarında bir pehlivan yere düşerek başından yaralandı. Yere düşen ve başında kanama olan sporcuyu gören Yediyıldız, konuşmasını bırakarak güreşçinin yanına koştu. Doktor olması münasebetiyle kanlar içerisinde yerde yatan sporcuya hemen ilk müdahaleyi yapan Yediyıldız, sağlık ekiplere gelinceye kadar sporcunun başından ayrılmadı. Yediyıldız’ın bu davranışı alanı dolduran onlarca vatandaş tarafından büyük alkış aldı. Yaşanan olay sonrası festivalin sunumunu yapan cazgırın ‘AK Pati’de çare tükenmez’ söylemi dikkat çekerken 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen güreşçinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi. (MAK-SLH
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