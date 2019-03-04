Varank: 'Biz slogan değil, iş ürettik ve taşeron işçisi kardeşlerimizin haklarını teslim ettik' - AYDIN
Varank: "Biz slogan değil, iş ürettik ve taşeron işçisi kardeşlerimizin haklarını teslim ettik" - AYDIN - Hak - İş Konfederasyonu Aydın Temsilciler Toplantısı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıAYDIN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hak - İş Konfederasyonu Aydın Temsilciler Toplantısına katıldı. (1)"Biz şuna inanıyoruz. Örgütlü toplum güçlü toplumdur. Emeği kutsal gören bir inanışın mensupları olarak hak mücadelesini de kutsal görüyoruz""Hamdolsun, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de ögütlenmenin önünü açan, darbe yasalarını rafa kaldırıp sendikacılığı güçlendiren yine bizler olduk""Geçtiğimiz sene çalışma hayatında Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı reformunu yine biz gerçekleştirdik. Bir milyona yakın emekçimizi taşeron sisteminden kurtardık, kamu şemsiyesi altına aldık""Yıllarca işçinin emekçinin yanında olduklarını söyleyen sözüm ona 'Halkçı Parti' daha kendi belediyelerindeki işçilere haklarını veremezken biz slogan değil, iş ürettik ve taşeron işçisi kardeşlerimizin haklarını hamdolsun, onlara teslim ettik"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım