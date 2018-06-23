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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ünal: 'Kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri geri laf söylüyorlar' - KAHRAMANMARAŞ

Ünal: 'Kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri geri laf söylüyorlar' - KAHRAMANMARAŞ

Ünal: "Kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri geri laf söylüyorlar" - KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıtılması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşması"Kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri geri laf söylüyorlar" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "(Seçim Kanunu) Hepimizi bağlayan ortak kurallar var. Eğer bunlar 'Biz bu kuralları tanımıyoruz. Biz kendi kurallarımızı oluşturacağız' diyorlarsa, buna da hiç kimse müsaade etmez. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun" - "Biz AK Parti olarak 16 yıldan beri bu milletin iradesinin egemen olması için mücadele verdik. 1960'tan 2002'ye kadar 42 yılda bunlar 36 hükümet devirdiler, bu vesayetçiler. Şimdi kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri geri laf söylüyorlar"KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz AK Parti olarak 16 yıldan beri bu milletin iradesinin egemen olması için mücadele verdik. 1960'tan 2002'ye kadar 42 yılda bunlar 36 hükümet devirdiler, bu vesayetçiler. Şimdi kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri geri laf söylüyorlar." dedi.
Ünal, seçim çalışmaları kapsamında Trabzon Caddesi ve Müftülük Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti, esnaflara karanfil dağıttı.
Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, yarının Türkiye için büyük bir demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Ünal, yeni hükümet sisteminin vesayetçi modeli bir kenara bırakacağını belirterek, "Yarın açık ve şeffaf bir şekilde, Yüksek Seçim Kurulunun denetiminde, siyasi partilerin temsilcilerinin önünde, müşahitlerin denetiminde seçim yapılacak. Her siyasi parti sandığa ve milletin kendisine emanet ettiği iradeye ve oya sahip çıkacak." dedi.
"Yenilen pehlivanın güreşe doymadığını" dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Onların derdi her yenildikleri seçimden sonra, hani yenilen pehlivan güreşe doymazmış ya, şimdiden bu seçimin sonucuna dair, yok '50 bin kişiyle Yüksek Seçim Kurulunun önüne gideceğiz, sandıkların üzerine oturacağız...' Bu ülke bir hukuk devleti. Burada kanunlar, yasalar belli, Seçim Kanunu belli, Yüksek Seçim Kurulunun seçimi nasıl yapacağı belli, hepimizi bağlayan ortak kurallar var. Eğer bunlar 'Biz bu kuralları tanımıyoruz. Biz kendi kurallarımızı oluşturacağız.' diyorlarsa, buna da hiç kimse müsaade etmez. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Yarın aziz milletimizin iradesi sandıkta tecelli edecek. Biz de sandıktan çıkan sonuca başımız gözümüz üstüne diyeceğiz. Biz AK Parti olarak 16 yıldan beri bu milletin iradesinin egemen olması için mücadele verdik.1960'tan 2002'ye kadar 42 yılda bunlar 36 hükümet devirdiler, bu vesayetçiler. Şimdi kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri, geri laf söylüyorlar."

Hukuk Devleti Siyasi Partiler Siyasi Parti Güreş Hükümet 

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