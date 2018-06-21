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( ANKARA ) Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir: "Bu seçim Kandil'e hançer olma seçimidir" ANKARA



- Türkmen Alevi Bektaşi Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Bu seçim ülkeyi yönetmeye talip birilerini belirleme seçimi değil, İslamın ve Türklüğün Anadolu'da kalma, Türk-İslam davası ve sancağının göklerde dalgalanma seçimidir. Bu seçim Türkiye'nin küresel dünyada var olma, Kandil'e hançer olma, mazluma umut, zalime korku olma seçimidir" dedi.

27. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerine 3 gün kaldı. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin oyları da dün itibariyle Türkiye'ye getirildi.

Türkmen Alevi Bektaşi Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İmam Hüseyin Cem Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinin ülkeyi yönetmeye talip birilerini belirleme seçimi olmadığına dikkat çeken Özdemir, "Bu seçim sen ben, Türk Kürt, Laz Çerkez, Alevi Sünni ayrışma seçimi değildir. Bu seçim Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş ve Yunus'dan İslamın ve Türklüğün Anadolu'da kalma, Türk-İslam davası ve sancağının göklerde dalgalanma seçimidir. Bu seçim Türkiye'nin küresel dünyada var olma, Kandil'e hançer olma, mazluma umut, zalime korku olma seçimidir" şeklinde konuştu.

Seçimin 90'lı yılların karanlık Türkiye'sini Alevi Sünni ayrımını, Kürt Türk düşmanlığını, sen ben kavgasını tarihe gömme açısından önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Suriye başta olmak üzere tüm mazlum ülkelerdeki zulme ve emperyalist kapitalist şer odaklarına 'dur' deme seçimidir. Bu seçim ecdadımızın Çanakkale'de Dumlupınar'da, Afrin'de ve Elbab'da olduğu gibi tek yürek, tek yumruk, tek ses olma seçimidir. Bu seçim 2023 hedeflerine tüm engellere rağmen yürüme seçimidir. Küresel güçlere, PKK'ya, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı dimdik durma, milletin bekası için 'Cumhur' adında bir olma seçimidir. Bu seçim ilk olarak Alevi açılımını dile getiren AK Parti'nin Alevi canlara verdiği değerin ve ilginin seçimidir" diye konuştu.

Genel Başkan Özdemir, AK Parti hükümeti sayesinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesinde seçmeli Alevilik dersi verilmeye başladığını anımsattı. 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren din kültürü derslerine farklı mezhep yaklaşımlarının da yine dahil edildiğini ifade eden Özdemir, seçimin tüm ulusun kan kardeşi olma açısından birlik getireceğini dile getirerek, "Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Devlet Bahçeli desteği ile kurulmuş Cumhur İttifakına tüm yönetim organlarımızla birlikte destek olma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

