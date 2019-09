Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi tamamlandı

- Suriye başlıklı Üçlü Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı. Zirve sonrası üç lider önemli açıklamalarda bulundu. Suriye başlıklı Üçlü Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı. Zirve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçen üç lider, önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının, faydalı ve yapıcı gerçekleştiğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Bu toplantıda iyi bir fırsat ortaya çıktı. Astana sürecindeki bütün faaliyetleri gözden geçirdik ve hem siyasi gelişmeleri aynı şekilde sahadaki gelişmeleri değerlendirdik. Üç ülke Suriye ile ilgili birçok konuda görüş birliği içindedir. Hepimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda aynı görüşe sahibiz. Hepimiz, Suriye’ye yabancı ülkelerin müdahale etmesine karşıyız. ABD bu süre zarfında ya teröristleri desteklemiştir ya da yersiz müdahalelerde bulunmuştur. Son derece tehlikeli hedefleri gözetmiştir, Suriye’yi bölmeye çalışmışlardır. ABD’nin bu tutumu kabul edilebilir değildir. Suriye’nin bir bölümünü bir saldırgana bağışlamıştır. Bu da ABD’nin Suriye’ye karşı kötü niyet sahibi olduğunun en belirgin örneğidir. İsrail’in yaptığı müdahaleleri görüyoruz. Bu da Suriye’nin milli egemenliği ile zıtlık içermektedir. Hepimiz Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Her üç lider de terörizmle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ne zamana kadar Suriye halkı bu teröristlerin ülkeden çıkmasını bekleyecekler, halklarının eziyet çekmesini bekleyecekler. 9 sene yeterli değil midir? Hepimiz biliyoruz ki bu teröristler hangi ülkelerin paralarıyla, silahlarıyla destekleniyor. İdlib’te teröristlerle mücadele etmeliyiz ve Suriye’ye yardımcı olmalıyız” açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Suriye krizinin çözümüne yönelik 5’inci Zirve’nin başarılı ve verimli gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Bugün özellikle Suriye topraklarında terörle mücadeleyi görüştük. İdlib’teki durum endişe verici. Erdoğan ve Ruhani ile İdlib bölgesinde ilave adımlar atılması konusunda kararlar aldık. Sivil halkın zarar görmemesi için her türlü adım atmaya hazırız. Geçen yıldan itibaren 390 bin kişi Suriye’ye döndü, 1,3 milyon yerlerinden edilen iç mülteci evlerine döndü. Eğer uluslararası örgütler Suriye’de barış sağlamak istiyorsa, insanların ocaklarına dönmesini istiyorsa yardım sağlamalıdır” dedi.

Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ikili görüşmeler yaptıklarını belirten Putin, “Sayın Erdoğan ile Türkiye-Rusya arasında ekonomik, askeri, insani ve kültürel alandaki iş birliklerimizi değerlendirdik. Bu sene yeni bir rekor kıracağız, Türkiye’ye 6 milyondan fazla Rus turist gelecektir” ifadelerini kullandı. Anayasa Komitesi ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Ruhani, “Anayasanın reforme edilmesi, yeniden gözden geçirilmesi ve bunun nasıl olacağı, bu komitenin nasıl kurulacağı önemliydi. Bugün bu komite tamamen oluşmuş durumda. Uygun bir zamanda da Anayasanın revize edilmesini sağlayacaklardır. Biz her üç konuda, hem siyasi gelişmeler hem insani gelişmeler hem de terörizmle mücadele konusunda eş zamanlı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” cevabını verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, “Büyük bir çalışma yaptık. Anayasa komitesinin oluşumu için Erdoğan ve Ruhani büyük bir katkı sağladı. Bu sürece katılan Suriyeliler dış güçlerinden baskı görmemelidir. Gönüllü bir şekilde pozitif bir sonuca varmaları için çalışma yapmalıdır, biz de katkı sağlayacağız” dedi.

Ruhani, Anayasa Komitesi’nin ne zaman toplanacağı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Anayasa Komitesi ile ilgili yakın gelecekte uygun bir ortam hazırlanacaktır. Ancak aynı zamanda çok net, ince bir süreç bu. Anayasanın revize edilmesinin anlamı; hak sahibi herkesin, Suriye’de oy hakkı olan herkesin, farklı etnik grupların, devlet, hükümet, rejim bunların görüşleri, çıkarları adil bir şekilde yeni anayasada revize edilirken göz önüne alınması gerekir. Bunun başlangıcı zor olmasına rağmen ileride meyve vereceğini düşünüyorum. Herkes bunu desteklemeli ve katkı vermelidir ki bu süreç sonuç versin.” Komitenin ne zaman toplanacağı ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Putin, “Komitenin faaliyetleri ile ilgili bir süre koymak istemiyorum ama çalışmaları çok hızlı başlatmak lazım. Aynı zamanda olumlu ve pozitif sonuçlara hızlı ulaşmak lazım. Aşırı gruplar bunu baltalamak isteyebilir, nihai çözüm istemiyorlar” yanıtını verdi. (İLK-