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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Türkiye'de duyulan sıkıntılar KKTC'de de duyuluyor' - ANTALYA

'Türkiye'de duyulan sıkıntılar KKTC'de de duyuluyor' - ANTALYA

"Türkiye'de duyulan sıkıntılar KKTC'de de duyuluyor" - ANTALYA - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun AGC ziyareti'nden görüntü - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun açıklaması"Türkiye'de duyulan sıkıntılar KKTC'de de duyuluyor" - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: - "Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de duyulan sıkıntılar, KKTC'de de duyuluyor. Bu sıkıntılar karşısında daha ciddi şekilde durmamız gerektiğine inanıyorum" - "(Güney Kıbrıs Rum kesiminin doğalgaz arama faaliyetleri) Bu hak Kıbrıs'ın genelini kapsayan bir haktır. Güney'in (Güney Kıbrıs Rum kesimi) hakkı ne kadarsa aynı değerde Kuzey'in (KKTC) de hakkı olunduğunun bilinmesini isterim"ANTALYA (AA) - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de duyulan sıkıntılar, KKTC'de de duyuluyor. Bu sıkıntılar karşısında daha ciddi şekilde durmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.
Yeni Alanya Gazetesi ve DİM TV'nin birinci yıl dönümü dolayısıyla ilçeye gelen Ataoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti.Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC ile Alanya arasındaki gemi seferlerinin 5 yıl sonra başlamasının önemli olduğunu söyledi.

Alanya ile KKTC arasında turizmde iş birliğinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ataoğlu, Alanya'nın kış turizminde de turist sayısında artış yakalaması gerektiğini belirtti.
KKTC'de kış döneminde de turist hareketliliğini başardıklarına dikkati çeken Ataoğlu, "İki ülke arasında geçmişten bugüne uzanan bağlar var ve bu devam ediyor. Bizim görevimiz bu köprünün ayaklarını daha da sağlamlaştırmak. Böylece iki ülke ve Alanya'nın ekonomisine katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.
Güney Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin soru üzerine Ataoğlu, bunun tek başına KKTC ve veya Güney Kıbrıs Rum kesiminin hakkı olmadığına dikkati çekti.Ataoğlu, "Bu hak Kıbrıs'ın genelini kapsayan bir haktır. Güney'in (Güney Kıbrıs Rum kesimi) hakkı ne kadarsa aynı değerde Kuzey'in (KKTC) de hakkının olunduğunu bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.Türk ekonomisine yönelik müdahalelerde KKTC'nin duruşunu da değerlendiren Ataoğlu, şunları kaydetti:"Anavatan Türkiye'nin, KKTC ile olan kardeşliği, bu süreçte de kendini ispatlamıştır. Bugün Türkiye'ye yapılan hareket bize de yapılmıştır. Netice itibarıyla aynı para birimini paylaşıyoruz. Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de duyulan sıkıntılar, KKTC'de de duyuluyor. Bu sıkıntılar karşısında daha ciddi bir şekilde durmamız gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki kısa sürede hedeflenen ne ise bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum."

Doğalgaz Kış Turizmi 

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