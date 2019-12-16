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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye, Asya Parlamenter Asamblesinin 2 yıl daha dönem başkanlığını yapacak - ANTALYA

Türkiye, Asya Parlamenter Asamblesinin 2 yıl daha dönem başkanlığını yapacak - ANTALYA

- Salondan görüntü - Katılımcıların konuşması - Ortak bildirgenin okunmasıTürkiye, Asya Parlamenter Asamblesinin 2 yıl daha dönem başkanlığını yapacakANTALYA (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulunda, Türkiye'nin 2020 - 2021 dönem başkanlığını da yapması yönünde karar alındı. Antalya 'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 42 üye ülkeden meclis başkanları, parlamenter heyetler ve gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen APA 12. Genel Kurulu, ortak bildirgenin açıklanmasıyla sona erdi.Ortak bildirgede, 2 yıldır APA'nın başkanlığını yürüten Türkiye'nin 2020 - 2021 yıllarında da başkanlık yapması kararı yer aldı.2022 - 2023 dönemi için ise başkanlığı devralmak isteyen ülkelerin talepte bulunması istendi.Toplantı sonunda İran heyeti, İsrail rejimini tanımadıkları yönünde APA 12. Genel Kurulu raporuna şerh koymak istedi. APA Genel Sekreterliği ise bu talebin yazılı yapılmasını istedi.

İran Meclis Başkanları Gesi İsrail Rejim 

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