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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni (3) - TUNUS

Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni (3) - TUNUS



: - Cenaze aracının bando takımı eşliğinde gelişi - Tunus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların başkent semalarında gösteri uçuşu yapması - Cenaze konvoyunun geçeceği caddede Tunus bayrağı ile bekleyen Tunus lular - Tunus luların sloganlar atması - Sibsi'nin fotoğrafını taşıyan Tunus lularBaşkent Tunus 'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine üst düzey devlet erkanı ve parti başkanlarının yanı sıra yurt dışından da çok sayıda devlet başkanı katıldı.
- Tunus lular Sibisi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadıÖğle saatlerinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen ve dünyanın pek çok liderinin katıldığı cenaze töreninin ardından Sibisi'nin naaşı, defnedileceği yer olan El - Cellaz Kabristanlığı'na götürüldü. Tunus lular, Kartaca Sarayı'na 25 kilometre uzaklıktaki kabristanlığa defnedilecek Sibsi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Malik Bin Enes Camisi, şehir merkezi, 5. Muhammed Caddesi, eski Cumhurbaşkanı Habib Burkiba'nın heykelinin bulunduğu 14 Ocak Meydanı ve El - Munsif Bey Caddesi'nden oluşan cenaze konvoy hattında toplanan Tunus lular, Sibsi'yi tekbirlerle ve "Allah sana rahmet eylesin Baci" nidalarıyla uğurladı.

Devlet Başkanı Kabristan Yurt Dışı Başkent Gösteri Uçuşu 

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