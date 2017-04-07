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7 Nisan 2017 Cuma günü yayınlandı
Tuncay Özkan seçmene küfür etti

Tuncay Özkan seçmene küfür etti

Mini miting sırasında güvenlik güçleri trafiğin kilitlenmesi ve miting ile resmi bir izin alınmadığını gerekçe göstererek referandum aracını miting yapılabilecek bir alanına çekmelerini istedi.

Chp Tuncay Özkan 


Bu sırada halka seslenen milletvekili Tuncay Özkan, uyarılara sinirlenerek, “Çekil oradan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan, it” şeklinde sert bir tepki gösterdi. Özkan'ın sözleri üzerine gerginlik yaşandı.
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