Tüfenkci: 'Esas mesele hizmetlerden öte zihniyet' - MALATYA
Tüfenkci: "Esas mesele hizmetlerden öte zihniyet" - MALATYA - İftar programından ve katılımcılardan detay görüntüler - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması"Esas mesele hizmetlerden öte zihniyet" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "16 Nisan'da 'hayır' diyenler, 'bu sistemle Türkiye yönetilmez' diyenler bugün 'en iyi biz yönetiriz' diyorlar." ifadesini kullandı.Bakan Tüfenkci, Darendeliler Derneği tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada vatandaşları selamlayan Tüfenkci, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından dernek binasında gerçekleştirilen iftara geçti.Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da halk oylaması yaptıklarını ve milletin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" dediklerini hatırlatarak, bunun ilk uygulamasını da 24 Haziran'da yaşayacaklarını ifade etti. "16 Nisan'da 'hayır' diyenler, 'bu sistemle Türkiye yönetilmez' diyenler bugün 'en iyi biz yönetiriz' diyorlar." ifadesini kullanan Tüfenkci, şöyle devam etti:"Halka bu anlamda projelerini sunuyorlar. Bazıları da yıkmak için bize iki yıl yeter diyor, biz iş başına geldiğimizde bütün yerli otomobil projesi de dahil Kanal İstanbul'da dahil hatta gücü yetseler, yakalayabilseler üçüncü havalimanına da hayır diyeceklerdi. Çünkü Gezi Parkı olaylarını hatırlayın; Gezicilerin isteklerinden birisi de üçüncü havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun devamındaki otoyolun yapılmaması istekleri arasındaydı. Şimdi o treni kaçırdılar. Biz Allah'a hamdolsun AK Parti hükümetleri olarak çok hızlı zamanında o projeleri bitirdik. Kanal İstanbul'da biraz geciktik bunu yakalayabildiler, 'biz Kanal İstanbul'u da yaptırmayacağız', 'yerli otomobili hayata getirmeyeceğiz, gereksiz' diyorlar." - "Esas mesele zihniyet meselesi"Bakan Tüfenkci, muhalefeti eleştirerek, şunları kaydetti:"Esas meselenin hizmetlerden öte zihniyet meselesi olduğuna inananlardanım. O zihniyet yapısının eski Türkiye özleminin depreştiği ve yeni Türkiye inşa ve imar etme noktasında o zihniyetin ne kadar yetersiz kayacağını özellikle 2002 öncesini yaşayanlar çok daha iyi tahlil edebilirler. Bugün eğer Türkiye birçok sorununu halletmiş duruma gelmişse 16 yılda AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapmış olduğu icraatlarla izah edilebilir. İnşallah 2023 hedeflerine, Cumhuriyetin 100. yılına Türkiye'nin yine milletin iktidarıyla girmesini istiyoruz."