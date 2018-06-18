Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tüfenkci: '24 Haziran'da yarınlarımızın oylamasını yapacağız' - MALATYA

Tüfenkci: '24 Haziran'da yarınlarımızın oylamasını yapacağız' - MALATYA

Tüfenkci: "24 Haziran'da yarınlarımızın oylamasını yapacağız" - MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katıldığı programdan detaylar - Bakan Tüfenkci'nin konuşması"24 Haziran'da yarınlarımızın oylamasını yapacağız" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız"MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız." dedi.
Bakan Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile merkez Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında vatandaşlarla bir araya geldi.24 Haziran'da tarihi bir seçim yapacaklarını anlatan Tüfenkci, "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız. Bir yandan terörle mücadeledeki başarıyı taçlandırmak, Türkiye'de terörün kökünü kazımak adına 24 Haziran'da devam mı, tamam mı diyeceğimiz bunun kararını sizler vereceksiniz. Türkiye'de daha fazla iş, aş olsun diyorsanız Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz, AK Parti diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.Tüfenkci, milletten başka kimseden izin almayan bir lider isteniyorsa, sınırların yanı başında terör koridorları oluşması istenmiyorsa, Türkiye'de yerli ve milli projeler olsun isteniyorsa Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti denilmesi gerektiğini dile getirerek, muhalefetin göreve gelmesi halinde projelerini durduracağını söylediğini ancak 24 Haziran'da milletin onlara ders vereceğini belirtti.
Malatya 'ya yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgi veren Tüfenkci, "Elektrikli lokomotif bakım atölyesini bu bölgeye kuruyoruz, 120 milyon lira yatırımla. Bunun kararını da aldık. Vagon fabrikasının yanına lojistik merkez kuruyoruz. Kızılay ile anlaşmasını yaptık. Karşısına da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü yaptık. Orayı bir ticari alan yapıyoruz. Bunları AK Parti yapıyor." şeklinde konuştu.
Bakan Tüfenkci, daha sonra vatandaşların sorunlarını dinledi.

Terörle Mücadele Fabrika Lyon Muhalefet Çocuk Parkı 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı