Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

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( ANKARA ) ANKARA



- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı öncesi, toplantı salonu dışında izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

