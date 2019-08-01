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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

Polisin müdahalesi

Polis Müdahalesi Polis Müdahale İzinsiz Yürüyüş İzinsiz Gösteri Kamu Görevlileri 

-Kalabalıktan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı öncesi, toplantı salonu dışında izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
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