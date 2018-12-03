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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Temelli: '31 Mart'ı 24 Haziran'ın ikinci turu yapalım' - MERSİN

Temelli: '31 Mart'ı 24 Haziran'ın ikinci turu yapalım' - MERSİN

Temelli: "31 Mart'ı 24 Haziran'ın ikinci turu yapalım" - MERSİN - Toplantıdan detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması "31 Mart'ı 24 Haziran'ın ikinci turu yapalım" - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Madem biz ikidir böyle sınırdan dönüyoruz. Tam da getirip getirip başaracağımız noktaya bir adım kala o bir adımı atmakta yetersiz kalıyoruz. Şimdi gelin 31 Mart'a giderken o adımı atabilecek, 31 Mart'ı, 24 Haziran'ın ikinci turuna çevirecek bir siyaseti, seçimi gerçekleştirelim. Bunu başaralım" - "Tek başına partilerin alabileceği yereller, o partilerin çalışma alanındadır. Ama tek başımıza biz bu AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nı geriletebilecek güçte değilsek o zaman toplumun beklentilerine cevap verecek ortaklaşmaları sağlayacak adımlar atmalıyız"MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Madem biz ikidir böyle sınırdan dönüyoruz. Tam da getirip getirip başaracağımız noktaya bir adım kala o bir adımı atmakta yetersiz kalıyoruz. Şimdi gelin 31 Mart'a giderken o adımı atabilecek, 31 Mart'ı, 24 Haziran'ın ikinci turuna çevirecek bir siyaseti, seçimi gerçekleştirelim. Bunu başaralım." dedi.
Temelli, Mersin 'deki programı kapsamında bazı platform ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında, bu tarz buluşmalarda kuruluşların görüş ve önerilerini almalarının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

HDP olarak siyaset yaparken, siyasetin toplumsallaşması sürecine ortaklaşmalar üzerinden yaklaştıklarını aktaran Temelli, ortak bir mücadele zemininde buluşmak için inisiyatif ve sorumluluklar aldıklarını ifade etti.
Temelli, 24 Haziran seçimlerinin ikinci tura kalması konusunda muhalefet olarak başarı elde edemediklerini belirterek, bunun en önemli nedenlerinden birinin birinci turun seçim sonuçlarını görmeden, ikinci turun hesaplarının yapılmaya başlanması olduğunu dile getirdi.Birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Temelli, "Madem biz ikidir böyle sınırdan dönüyoruz. Tam da getirip getirip başaracağımız noktaya bir adım kala o bir adımı atmakta yetersiz kalıyoruz. Şimdi gelin 31 Mart'a giderken o adımı atabilecek, 31 Mart'ı, 24 Haziran'ın ikinci turuna çevirecek bir siyaseti, seçimi gerçekleştirelim. Bunu başaralım." diye konuştu.
Temelli, siyaseti çok net ve açık şekilde yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin sorunlarının ortak olduğunu, bu nedenle de ortak çözümlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.Yerel seçimlerin önemli bir eşik olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Temelli, şöyle konuştu:"Önümüzde çok fazla da seçenek yok. Bu seçeneklerden en temel olanından başladık. Özellikle yerellerde yaptığımız çalışmalarda yerel demokrasi inisiyatiflerini, emek ve demokrasi güçlerini, demokratik kitle örgütlerini muhatap alarak onlarla görüştük. Fizibilite çalışmalarını çoğunlukla yaptık. Doğal ittifakların oluşabilmesi, insanların ortaklaşabilmeleri için nasıl katkılar sağlayabiliriz, bunun yol ve yöntemlerini aradık. Buradan hareketle tek başına partilerin alabileceği yereller, o partilerin çalışma alanındadır. Ama tek başımıza biz bu AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nı geriletebilecek güçte değilsek o zaman toplumun beklentilerine cevap verecek ortaklaşmaları sağlayacak adımlar atmalıyız. Bu konuda cesaretli olmalıyız, sorumluluk almalıyız diye düşünüyoruz ve çağrımızı herkese bu anlamda yapıyoruz."HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz ile HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın da katıldığı toplantı, Temelli'nin konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Basın Toplantısı İnisiyatif Sivil Toplum İran Seçimleri Muhalefet 

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