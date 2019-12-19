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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

Genel kurul tartşma

-Tin konuşma
-Oluç konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ’işgalci’ tartışması yaşandı.TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi 4. maddesi görüşmeleri sırasında AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin güney sınırında terör devletinin Mehmetçiğin gayretiyle önlendiğini belirterek, PKK/PYD’nin eylem yapamaz hale geldiğini söyledi.

Tin, “Devletimizin bu amansız mücadele verirken, milletin Meclisinde terör örgütlerini savunmaya, askerimizi ve devletimize karşı hain sözler sarf etmeye devam edenler var. Artık herkes safını net şekilde ortaya koymuştur. HDP terör yanlısı söylemlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Kahraman Mehmetçiğimize dil uzatmak söz konusu olduğunda HDP en ön safta yer almaktan geri durmamış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ‘işgalci’ diyecek kadar alçalmıştır” ifadelerini kullandı.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Tin’in konuşmasına ceza talep ettiklerini ifade ederek, “Hiçbir vekil sadece bizim partimiz için değil, bütün partiler için söylüyorum, siyaseten alçalma lafını kullanamaz. Aynen iade ediyoruz. Kim oluyorsunuz da bunu söylüyorsunuz. Kimsiniz siz?” şeklinde konuştu.
Bunun üzerine AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti ile HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Diğer parti milletvekillerinin araya girmesiyle ortam yatıştı.
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