TBMM’de terör tartışması

-Oluç konuşma

-Altay konuşma



( ANKARA ) ANKARA



- TBMM Genel Kurulu’nda terör tartışması yaşandı.TBMM Genel Kurulu’nda Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası görüşmeleri devam ediyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in görevden alınmasını eleştirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Eren Bülbül’ü kimin şehit ettiğini sorgulayarak, şehit eden PKK’lı cenazesinin Sur Belediye Başkanı tarafından kaldırıldığını ifade etti.

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, 10 yaşında bir çocuğun başına silah dayandığı iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, “Sayın Başkan ‘burada böyle bir olay var mı, yok mu’ diyor. Böyle bir şey yapıldı. Araştırdık, ‘yok’ diyor. Sizin avukatlarınızın verdiği bilgi yanlış. Eren’i şehit eden teröristlerden birinin cenazesine gidiyorsunuz. Eren’in cenazesine değil onu katledenin cenazesine gittiniz” ifadelerini kullandı.Oluç, İstanbul ve Ankara’da arkadaşlarının evlerine polislerin gittiğini söyleyerek, İçişleri Bakanlığının ve Emniyet Müdürlüğünün söylediklerine inanmadığını kaydetti.

Oluç, “Eren Bülbül acısı hepimizin acısıdır. Bu konuyu böyle tartışarak hiçbir yere varamazsınız, hepimizin acısıdır” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, tartışmaları doğru bulmadığını aktararak, “Burada kimsenin kimseye ayar vermeye hakkı yok. Şuraya ne kadar gittin, dua okudun, kaç sure okudun? Böyle bir şey yok. PKK’nın işlediği cinayetler için siz 6 milyon oy almış grubu hedef gösterirseniz, Meclis dışındaki can güvenlikleri ile de oynamış olursunuz” diye konuştu.

Muş, Altay’a dönerek, “Kusura bakmayın, kendileri cevap verebilir. Size avukatlık vazifesi mi verdiler? Yapmayın bunu Altay. Grubumuza dönüp fırça atmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu” ifadelerini kullandı.Muş, Eren Bülbül’ü öldüren teröristlerden birinin cenazesine gitmeleri halinde buna tavırlarını koyacaklarının altını çizerek, “Kimseye terörist ifademiz olmadı. Söylediğimiz şu siz meşru alanda siyaset diyeceksiniz. Anne diyor ki ‘evladımı götürdüler’. Biz hiçbir partiye ‘terörist’ demedik. Meşru zeminde siyaset yapın” şeklinde konuştu.





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