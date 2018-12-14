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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM’de boza dağıtımı renkli görüntüler oluşturdu

TBMM’de boza dağıtımı renkli görüntüler oluşturdu

Yağcı konuşma

Yaz Günleri Yöresel Kıyafet Beraberlik Milletvekili Irak 

-İkram
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, TBMM Basın koridoruna Alperen ve Bilecik yöresel kıyafetlilerle geldi ve gelerek gazetecilere boza ve Osmanlı şerbeti dağıttı, lokum ikram etti. Yağcı, boza ikram etmeden önce, ‘Boza, Boza’ seslerei koridorda yankılandı. Yağcı, bilecik’in bilinmeyen değerlerini paylaşmayı arzu ettiklerini belirterek, “41 tattan üretilen Osmanlı şerbeti şifa kaynağı olarak kullanılan, yüzyılı aşkın belki değişik markalarda boza vardır. Ama Bilecik bozası kendine özgü tadıyla ve letafeti de güzel bir içecek olarak bileceğimiz de insanlarımız yöresel anlamda ve ülke satında da kullanılır. Yine bizim özel Bilecik helvamız bu anlamda tahin helvası arasında kış günlerinde ve yaz günlerinde damakta dolmuştur, meyve lokumları, ayva nar lokumları ile birlikte Bileceğimizdeki tatlar çok çeşitlidir” ifadelerini kullandı. Bozanın özelliklerini anlatan Yağcı, “Bize boza gerçekten kış aylarında halkımızın şifa kaynağı olarak kullandığı ve sokak aralarında bozacı diye keyifle çocukluk dönemlerinde beklediğimiz bir içecek. İstanbul’da Vefa Bozası marka olarak ön plana çıkmış. İstanbul içerisinde değerlendirdiğimizde öyledir ama en az Vefa Bozası kadar Bilecik Pazarcık bozasında da iddialıyız. Lezzet olarak şifa olarak hiç aşağı kalmadığını, haksız rekabet yapmak istemiyorum, burada söz hakkı noktasında sataşmada bulunmakta istemiyoruz mutlaka onları da değeri çok yüksek en az onun kadar bizim Pazarcı pazarınız da önemlidir, lezzetlidir, içimi keyiflidir ve şifa kaynağıdır” şeklinde konuştu.
Yağcı, şöyle konuştu: “Hastalanmamak için içelim, daha güçlü olmak için içelim ve bu gücümüz bizim birlikteliğimizi sevgimizi hoşgörü müze de yansısın diyorum. Hayat ilişkilerimizde boza kıvamında olsun ve birbirimizi içerisinde bu noktada hoş lezzetler bırakalım. İnsan olarak Yunus’un dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim. ‘Bu dünya kimi kalmaz’ demiş. Onun için aramızda birlik ve beraberlik kardeşliği en üst noktaya çıkaralım. Biz de bugün Meclisin bu yoğun ortam içerisinde bir hoşluk ortaya koymak çabası içinde olduk.”
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