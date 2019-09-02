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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- TBMM’de Adli Yıl açılışı resepsiyonu

- TBMM’de Adli Yıl açılışı resepsiyonu

Yargıtay Başkanı misafirleri karşılaması

İsaf 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Adli yılın açılması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Adli yıl açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir resepsiyon düzenlendi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM eski Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman, Danıştay başkanı Zerrin Güngör Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer yetkililer katıldı.
TBMM Başkanı Şentop ve Adalet Bakanı Gül bir süre sohbet etti. (AUÖ
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