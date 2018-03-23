Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanvekili Aydın ve Hisarcıklıoğlu, Hububat Analiz Laboratuvarı'nın açılışını yaptı - ADIYAMAN

TBMM Başkanvekili Aydın ve Hisarcıklıoğlu, Hububat Analiz Laboratuvarı'nın açılışını yaptı - ADIYAMAN

- Adıyaman Ticaret Borsası - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretlerinden detaylar - Hububat Analiz Laboratuvarı'nın açılışıTBMM Başkanvekili Aydın, Adıyaman 'da - Aydın ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hububat Analiz Laboratuvarı'nın açılışını yaptıADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Ticaret Borsası Hububat Analiz Laboratuvarı açılışını gerçekleştirdi.TBMM Başkanvekili Aydın, beraberindeki TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile kamu kurum kuruluş temsilcileri Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.Burada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'ya kitap takdim ederken, Kalkancı da Hisarcıklıoğlu'na el yapımı secade hediye etti.Daha sonra Adıyaman Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Aydın ve Hisarcıklıoğlu buradaki Hububat Analiz Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.Heyet, açılışın ardından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'yu makamında ziyaret etti.Uslu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra karayoluyla Şanlıurfa'ya gitti.

İsaf Salar Borat 

İlgili Foto Galeriler
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına KatıldıErdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret
HDPnin 3. Olağan Kongresi'nden KarelerHDPnin 3. Olağan Kongresi'nden Kareler
Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiBaşbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ni ziyaret etti
CHP'de Kurultay GünüCHP'de Kurultay Günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı