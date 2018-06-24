TBMM Başkanvekili Aydın: 'Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı' - ADIYAMAN
TBMM Başkanvekili Aydın: "Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı" - ADIYAMAN - Salondan detay görüntüler - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşmasıADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Millet kararını verdi. Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı. Hepimiz bu karara saygı duymalıyız." dedi. Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sürecine girdiğimiz ilk günden beri herkesin söyleyeceği sözü söylediğini belirtti. Son sözü millet söyleyeceğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:"Bugün itibariyle sandıklar açılmaya başladı. İlk sonuçları almaya başladık. Millet kararını verdi. Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı. Hepimiz bu karara saygı duymalıyız. Ancak görüyoruz ki sandıklar açılır açılmaz şimdiden kaybetmelerine bahane arayanlar suçu kendilerinde değil de başka türlü araçlar üzerinden adeta kendilerini suçsuz hale getirmeye ve seçim sonuçlarını bir anlamda gölgelemeye çalışıyorlar. Bu millet kiminle beraber siyaset yaptığını, kimin millet için hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Milletimizin sağduyu ve verasetine her zaman güvendik. Dolayısıyla milletin verdiği kararı da her zaman saygı duyduk. Herkesin bu karara saygı duyması lazım. Demokrasilerde meşrutiyetin tek kaynağı vardır o kaynak da milletin kendisidir. Milletin verdiği karar hepimizce kutsaldır ve saygı duyulması lazım. - "Anadolu Ajansı, bu milletin milli ve yerli ajansıdırİlk andan itibaren görüyoruz ki gerek Anadolu Ajansının sonuçları vermeye başlamasından itibaren hatta öncesinden bile oylar çalınıyor ve birtakım söylemlerle ile milletin iradesini gölgelemeye çalıştıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:"Anadolu Ajansı, bu milletin milli ve yerli ajansıdır. Her zaman objektif ve doğru haberleri bize ulaştırmıştır. Şimdi kendi yenilgi ve mağlubiyetlerini kalkıp bunun acısını Anadolu Ajansından ya da başka yerlerden çıkarmaya hiç kimse kalkışmasın. Bu millet bunu yemez. Millet, doğruyu biliyor. Millet, doğru kararı ve tercihi her zaman yapar. Bu seçim sonuçları ülke ve milletimize hayırlar getirsin. Bugün Türkiye, tarihi bir seçimi üstün bir başarı ile geride bırakmıştır. Çünkü seçimin dürüstlüğü ve güvenilirliliği ilk andan bu zamana kadar milletin iradesini özgür bir şekilde sandığa yansıması konusunda olağanüstü gayret sarf edildi."