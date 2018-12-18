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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım: 'Türkiye'nin sözü senettir'

TBMM Başkanı Yıldırım: 'Türkiye'nin sözü senettir'

Binali Yıldırım konuşması

Dolar Yatırımcı Uluslararası 2 Milyon Dolar Bağımsızlık 

-büyükelçi konuşması
-pasta kesimi

( ANKARA ) TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye'nin sözü senettir" ANKARA

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye Katar'ın emin ve gerçek dostudur, Türkiye'nin sözü senettir. Birçok alanda yatırımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz" dedi.
Katar milli günü vesilesiyle Başkent Ankara'da resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyonda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca ve çok sayıda davetli yer aldı. Resepsiyonda bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Yıldırım, Katarlıların bağımsızlıklarını ilan edilişinin 47'nci yılını tebrik etti. Türkiye Katar ilişkilerinin yarım yüz yıllık süre içerisinde gelişerek ve güçlenerek bugünlere geldiğini dile getiren Yıldırım, "Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan iki ülke, bu sorunları karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile aştı. Dostluğumuz bundan sonra da devam edecektir. Türkiye, Katar'ın emin ve gerçek dostudur, Türkiye'nin sözü senettir. Birçok alanda yatırımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz. Katarlı yatırımcıların ülkemizdeki yatırımları 2 milyon doları aştı, ikili ticaret hacmimiz de giderek ilerlemekte" şeklinde konuştu.
"Bölgesel ve siyasi konularda uyum içindeyiz" Resepsiyonun ev sahibi Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al Shafi de, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin her alanında uluslararası örnek bir ilişkiye dönüştüğünü söyledi.

Shafi, "Aramızdaki ilişkilerin sağlam değerler ile yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmesine özen gösterdik. Bunun yanı sıra uluslararası bölgesel ve siyasi konularda da tam bir uyum içerisinde hareket etmekteyiz" ifadelerinde bulundu.
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