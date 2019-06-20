TBMM Başkanı Şentop'un kabulü - TBMM

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur Büyükelçisi Shen Han'ı kabulü - Görüşmeden detay görüntüler TBMM Başkanı Şentop'un kabulü - Mustafa Şentop, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow'u kabul etti TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow'u kabul etti.Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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