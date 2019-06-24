TBMM Başkanı Şentop, Ruanda Dışişleri Bakanı Sezibera'yı kabul etti - TBMM
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi - TBMM Başkanı Şentop'un kabulü - Mustafa Şentop, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'yı kabul etti TBMM (AA) - Meclis Mustafa Şentop, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ve beraberindeki heyeti kabul etti.Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Türkiye - Ruanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da hazır bulundu.
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