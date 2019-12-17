TBMM Başkanı Şentop: ''Hz. Mevlana'yı bir diriliş ve direniş eri olarak Konya'da ayakta görüyoruz'' - KONYA
- Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb - i Arus Töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıKONYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı. (1)
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