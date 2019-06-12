TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kabulleri



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ve Karadağ Parlamentosu Uluslar arası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Şentop makamında Rıdvan ve Nikolic’i kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşmeler basın kapalı devam etti. (AUÖ

