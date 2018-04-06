TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, Adıyaman'da
: - - TBMM Araştırma Komisyonunun karşılanması - TBMM Araştırma Komisyonu konuşma yaptığı salondan genel görüntü - TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Bilen'in konuşması - TBMM Araştırma Komisyonu üyelerinin çiftçilerle fotoğraf çekimleriTBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Adıyaman 'da - Komisyon Başkanı Bilen: - "Üzüm doğal tabi şeker. Besin değeri ve enerjisi çok yüksek. Demir eksikliğine faydalı. Üzüm, kansere, diş çürümelerine karşı önleyici özelliği var"ADIYAMAN (AA) - TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Üzüm doğal tabi şeker. Besin değeri ve enerjisi çok yüksek. Demir eksikliğine faydalı. Üzüm, kansere, diş çürümelerine karşı önleyici özelliği var." dedi. Bilen, Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kamıştan veya pancardan üretilen şekerden kaçışın olduğunu aktaran Bilen, "Üzüm doğal tabi şeker. Besin değeri ve enerjisi çok yüksek. Demir eksikliğine faydalı. Üzüm, kansere, diş çürümelerine karşı önleyici özelliği var. Çikolata yediriyorsun çocuğun dişi çürüyor, dökülüyor. Bizim ürünümüzü tanıtmamız, pazarlamamız da lazım. Çayı önceden üzümle içiyorduk, artık dünyada şekerden kaçış var." şeklinde konuştu. Sosyal hayatın geliştiğini, ihtiyaçların arttığını aktaran Bilen, "İhtiyaçlarla birlikte masraflar arttı. O masrafların ve ihtiyaçların artmasıyla bizim de beklentilerimiz yükseldi. Dolayısıyla 3 dönümle 5 dönümle geçinme devri bitti." dedi. Toplantılarda hazırlanacak olan raporun TBMM'ye ve ilgili bakanlıklara sunulacağını ifade eden Bilen, "Akademisyen ve uzman 10 arkadaşla buradayız. Bu da konuya verdiğimiz önemi gösteriyor. Sektörün içinde bulunduğu durumu, alınması gereken tedbirleri ve varsa önerileri, arkadaşlarımızdan alıp raporlayacağız." diye konuştu. Toplantıya, Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Ziraat Odası Gölbaşı İlçe Başkanı Doğan Güven, muhtarlar ve üreticiler katıldı.