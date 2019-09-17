TBMM 27. Dönem 3. Yasama yılına hazırlanıyor

-Ayrancı kapısı nizamiye inşaatı



( ANKARA ) ANKARA



-. TBMM yeni döneme hazırlanıyor. Meclis Dikmen kapısından Başkanlığa kadar asfalt çalışması yapılıyor. Diğer taraftan Ayrancı kapısında yeni bir nizamiye yapılıyor. Bu nizamiye ile birlikte arama yapılırken Güvenlik Caddesi’nde oluşan trafiğin azaltılması öngörülüyor. Ayrancı kapıdan içeri giren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen gazetecilere 'sağolun' cevabını verdi. (AUÖ

