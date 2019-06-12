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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Süleyman Soylu'dan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisine pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

Süleyman Soylu'dan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisine pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

Soylu'nun açıklamaları

( İSTANBUL )- İçişleri Bakanı Soylu: “Bir yıl önce, 6 Temmuz 2018 tarihinde müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de Temel Karamollaoğlu pasaportunu alıyor” İSTANBUL

Televizyon Diplomat 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu’nun kendisine pasaport verilmediği iddialarına ilişkin: “Bir yıl önce, 6 Temmuz 2018 tarihinde müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de Temel Karamollaoğlu pasaportunu alıyor” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Patisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun kendisine pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, “Bir yıl önce, 6 Temmuz 2018 tarihinde müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de Temel Karamollaoğlu pasaportunu alıyor. Bizim kayıtlarımızda ve nüfus idaresi kayıtlarında sistemimizde böyle bir kaydımız söz konusu değil. Bir terör işi olması için terör hadisesi olması lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir kişinin dosyası olması lazım. Bir mahkemesi olması lazım. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir, Sivas olaylarıyla ilgili geçmiş dönemlerde bir iş olmuşsa Onun da pasaportla bir alakası yok. ve terör olayıyla da bir alakası yok. Bizimle ilgili bir hali de söz konusu değil. Burada 6'sında müracaat etmiş, 12'sinde almış. 6 gün. O günler yoğundu. Bu diplomatik pasaport. Diplomatik pasaportun bir tarafı da Dışişleri Bakanlığı'dır. Dışişleri Bakanlığı diplomatik pasaportun verilesi hususunu onaylar. Biz diplomatik pasaportu kendi adımıza veremeyiz nüfus idaresi olarak. Ama eğer bir sakınca söz konusuysa biz bunu belirtiriz. Bu sakınca da hukuki olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum meydana geldi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Sadece ben bunu bir seçim malzemesi olarak bir takım televizyonlar tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Saçma bir şey olduğunu düşünüyorum"
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