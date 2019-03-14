Soylu: 'Türkiye'yi başka ülkelere peşkeş çekeceklerdi' - TRABZON
Soylu: "Türkiye'yi başka ülkelere peşkeş çekeceklerdi" - TRABZON - AK Parti'nin Arsin mitingi - Arsin ilçe merkezi - AK Parti Seçim Otobüsü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitabıTRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon 'nun Arsin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.(1)
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