Soylu: '(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor'- ANKARA
Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 12 - İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var."
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