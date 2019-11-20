Soylu: 'Biyometrik Veri Sistemi projesi tamamlandığında, bu alanda yazılım üretebilen dünyadaki 7. ülke olacağız' - TBMM
Soylu: "Biyometrik Veri Sistemi projesi tamamlandığında, bu alanda yazılım üretebilen dünyadaki 7. ülke olacağız" - TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. (3)
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