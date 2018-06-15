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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz' - ADIYAMAN

'Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz' - ADIYAMAN

"Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz" - ADIYAMAN - Kahta ilçesi Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreni - Bayramlaşma töreninden detaylar - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşması"Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz" - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz, şiddetin olduğu yerde siyaset olmaz. Dolayısıyla siyaset yapanlar bir tercih yapmak zorundadır"ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz, şiddetin olduğu yerde siyaset olmaz. Dolayısıyla siyaset yapanlar bir tercih yapmak zorundadır."dedi.
Aydın, Kahta ilçesi Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Kurum amirleri ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aydın, programda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıyı lanetledi.Siyaset ile şiddettin asla bir araya gelmeyecek iki unsur olduğunu ifade eden Aydın, "Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz, şiddetin olduğu yerde siyaset olmaz. Dolayısıyla siyaset yapanlar bir tercih yapmak zorundadır. Ya proje, fikir üreteceksiniz, siyaset yaparak halka hizmet edeceksiniz ya da terörün değirmenine su taşıyacaksınız. Hem siyaset yapmak hem de sırtlarını terör örgütlerine dayamak birbiri ile çelişen unsurlar. Terör örgütlerine sırtlarını dayayanlar kendi kendilerini inkar ediyor."diye konuştu.
24 Haziran’da millet adına güzel bir netice almak istediklerini belirten Aydın, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda asla geri adım atmayacağını, terörle mücadeleye son terörist bertaraf edilinceye kadar devam edileceğini vurguladı.Türkiye'nin artık o eski, pısırık, kendi köşesine çekilen, dışarıdan yönetilen bir ülke olmadığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:"Bay batı kalkıp demokrasi diyecek, terör örgütlerini besleyecek ondan sonra onları Türkiye'ye karşı taşeron olarak kullanacak. Kimse kusura bakmasın. Türkiye artık kendi kararlarını kendisi veriyor. Nerede bir tehlike varsa, bu millete karşı nerede bir tehdit varsa bu ister Kandil, ister Menbiç olsun inlerine gireriz. Bütün terör örgütleri ortadan kaldırırız. Oyun çok büyük, yüzyıllardır aynı oyunlar sürekli oynatılıyor. Her açıdan tüm senaryoları sahneye koyup deniyorlar. Biz Müslümanların artık uyanma vaktidir. Bir ve beraber olma vaktidir. Hep ezilenler niye Müslümanlar? Artık Müslümanların uyanışa geçmesi lazım."Aydın, programının ardından Adıyaman 'da partisinin seçim irtibat bürosunda partilerle bayramlaştı.

Terörle Mücadele Silahlı Saldırı Bayramlaşma Saldırı 

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