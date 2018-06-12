-Detaylar



( ESKİŞEHİR ) Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile Türkiye en iyi dostlukları yürütebilecektir"- “Sizin sayenizde köprüleri kurduk ve gelecekte de bunların ilerleyeceğini de biliyorum" ESKİŞEHİR



- Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılışında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Biz gerçekten Erdoğan’ın birçok önemli işi halkı adına gerçekleştirmiş olmasından dolayı takdir ediyoruz. Sizin liderliğinde Türkiye en iyi dostlukları yürütebilecektir" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı Mahallesi'nde TANAP'ın açılışı gerçekleştiriliyor. Açılışta konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Önemli açılışa davetten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece önemli stratejik bir bağlantı oluşturulmuş olacak. TANAP açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Başarılı projeyi gerçekleştiren ve bu konuda vizyona sahip olanlara teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de bir kez daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Daha önce de resmi bir ziyarette bulunmuştum. Türkiye ile Sırbistan arasında çok önemli bir başarılı bir ikili ilişki olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle kalkınmanın ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi konusunda karşılıklı güven tesis edildi. Bunun devam edeceğini ve bununla birlikte Batı Balkanların da gelişeceğini düşünüyorum. Eskişehir’de gerçekleştirdiğimiz bu tören, özellikle doğalgaz koridorunun oluşturulması ve TANAP’ın önemini ortaya çıkarıyor. Diğer bölgelerin enerjilerine katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

"Türkiye ile Sırbistan arasında güzel bir dostluk kurabileceğimizi düşünüyorum" Önemli bir işbirliğine imza attıklarının altını çizen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic şunları dile getirdi: "Doğalgaz boru hattının oluşturulması ile ilgili önemli bir adım atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu proje Avrupa’nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacak ve yatırım ortamını desteklemeye devam edecek. Ülkemize de bu anlamda yatırımları çekeceğine inanıyoruz. Bütün bunlar bizi destekleyecektir. Çok başarılı bir çalışma ile ülkeleri bir araya getirecektir. Sırbistan bu tür projelere katılmaya büyük bir istek duyan ülke. Aynı zamanda bölgemizle ilgili projelere de gerçekleştirmek istiyoruz. Enerji ve sürdürülebilirliği sadece ülkeler açısından değil herkes açısından çok önemli. Bu anlamda TANAP da çok büyük katkıda bulunacak. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Burada bulunmamın sebebi Recep Tayyip Erdoğan’ın beni davet etmesi. Kendisini ve Aliyev’i tebrik ediyorum. Türkiye’de bile çok büyük projeleri ile ilgili şüpheleri olan insanlar olduğunu biliyorum. Ben bu kişilere şunu ifade etmek istiyorum. Biz gerçekten Erdoğan’ın birçok önemli işi halkı adına gerçekleştirmiş olmasından dolayı takdir ediyoruz. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Sizin liderliğinde Türkiye en iyi dostlukları yürütebilecektir. Sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında değil bu çok doğal bir dostluk çünkü. Türkiye ile Sırbistan arasında da çok güzel bir dostluğu kurabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç yıl önce düşünülemez bir şeydi bu. Sizin sayenizde Türkiye ile inşa edebildik. Bu çerçevede bunları koruyabileceğimize ve geliştirebileceğimize inanıyoruz. Gelecekte de bunların ilerleyeceğine inanıyorum."

