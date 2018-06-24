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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seyyar sandıkta oylarını kullandılar

Seyyar sandıkta oylarını kullandılar

Seyyar sandıkta oy kullanan yaşlı ve yatalak seçmenlerin oy kullanması

Polis Talak Polis Ekipleri 

-Seyyar sandıkların polis eşliğinde görevliler tarafından evlere götürülmesi
-Oy kullanan vatandaşların imza atması ve kendileri ve yakınlarıyla yapılan röportajlar

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan yaşlı ve hasta seçmenler, Türkiye genelinde olduğu gibi evlerine kadar götürülen seyyar sandıklarda oy kullandı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen seyyar sandık uygulaması kapsamında sandıklar, başvuru yapan seçmenlerin adreslerine kadar götürüldü. Sandık kurulu görevlileri dahil 29 seçmenin oy kullanacağı seyyar sandık uygulamasında, seçim kurulu görevlileri oy kullanma işleminin başlaması ile birlikte daha önceden tespit edilen adreslere sabahın erken saatlerinde polis ekipleri nezaretinde gitti. Seyyar sandıklarla birlikte vatandaşların evlerine giren görevliler, uygulamayı anlatmalarının ardından seçmenlere oylarını kullandırdı. Yaşlı ve yatalak durumdaki seçmenler, uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, seyyar sandık uygulamasının olmaması halinde sağlık durumlarından dolayı oy kullanamayacaklarını vurgulayarak, “Memleketimize seçimler hayırlı olsun. Bu uygulamayı gerçekleştirmelerinden dolayı da devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bu uygulama sayesinde oyumuzu kullandık” diye konuştular.
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