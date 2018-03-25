-Serdar'ın açıklamaları

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( ELAZIĞ ) Serdar;" Sonu nereye varırsa varsın bu mücadeleyi devam ettireceğiz”- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar;-" Türkiye artık o 90’lı, 80’li yıllarda olduğu gibi küresel aktörlerin zaman zaman gönderdiği koordinatörle yönetilmiyor"- "Afrin’de sivillere zarar gelmesin diye uzun bir operasyon süreci devam etti,şehitler verdik" ELAZIĞ



- Türkiye tehdit algısından kurtuluncaya kadar, sonu nereye varırsa varsın mücadeleyi devam ettireceklerini belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Türkiye'nin artık o 90’lı, 80’li yıllarda olduğu gibi küresel aktörlerin zaman zaman gönderdiği koordinatörle yönetilmediğini söyledi.



AK Parti Elazığ Millet Vekili Ömer Serdar, Türkiye Gençlik Vakfı’nı (TÜGVA) ziyaret etti. Gençlerle bir araya gelen ve nasihatlerde bulunan Serdar, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genç beyinlerin aktaracağı ve çizeceği yola ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Milletvekili Ömer Serdar, “Gençliğine önem vermeyen, hiçbir yapının ayakta durması mümkün değildir. Çünkü gençler geleceğimizin teminatıdır. Kuşaklara medeniyetinizi, dininizi, dilinizi aktarmanın ara duraklarıdır. Bir ülkenin dinamizmi de bunda gizlidir. Cumhurbaşkanımızın da önem verdiği bu vakfın Türkiye’nin 81 ilinde yapılanmasını tamamlamış olması, bizim içinde önemlidir” dedi.

"Sivilleri zarar gelmesin diye uzun bir operasyon süreci devam etti" Afrin’de alınan sonuçla birlikte batıdan ciddi anlamda ses yükseldiğini aktaran Serdar, “Afrin konusunda kaygılıyız sesleri geliyor. Burada insanlık cinayetleri işlenirken kaygılarınızı o kadar dile getirmediniz. Doğu Guta’da insanlar katledilirken sesinizi çıkarmadınız. Daha önce Afganistan’da, Irak’ta, Myanmar’da çıkarmadığınız gibi ses çıkarmıyorsunuz. Afrin’de sivillere zarar gelmesin diye uzun bir operasyon süreci devam etti. Şehitler verdik. Bu şehitleri vermemizin temel nedeni sivil halka zarar vermemektir. Türkiye ordusu, stratejisini, hareketini bu kadar hassasiyetle yürütüyor. Allah'a şükür bu yürüyüş içerisinde milletimiz çok büyük bir şuurla devletinin, hükumetinin ve liderinin arkasında durdu. Bu psikolojik destek önemlidir. Sizlerin bu desteği ve yaklaşımları önemli” şeklinde konuştu.

"Türkiye 90’lı, 80’li yıllarda olduğu gibi küresel aktörlerin gönderdiği koordinatörle yönetilmiyor" Türkiye’nin bu tehdit algısından kurtuluncaya kadar, sonu nereye varırsa varsın mücadeleyi devam ettireceklerini dile getiren Serdar, “Türkiye Osmanlı üzerine oturan bir devletti. Bugün de yapılan çalışmalarla birlikte şununla gurur duyabiliriz. Türkiye artık o 90’lı, 80’li yıllarda olduğu gibi küresel aktörlerin zaman zaman gönderdiği koordinatörle yönetilmiyor. Türkiye küresel aktörlerle aynı masaya oturabiliyor, iddiasını ortaya koyabiliyor, kendi tezini kabul ettirebiliyor. Bu açıdan son zamanlarda yaşadığımız süreçleri böyle okumamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu dünyanın yeni bir evreye girmesinin ve yeni dengelerin oluşmasının sancıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

