Seçim kutlamaları - KAYSERİ

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Davul ve zurna çalınan meydanda vatandaşların oynaması - Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla partileri lehine tezahürat yapmasıKAYSERİ - Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla partileri lehine tezahürat yaptı.Yoldan geçen araçlar da kornalarıyla kalabalığa eşlik ederken, bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.Vatandaşlar ayrıca "Ölürüm Türkiyem" şarkısını beraber seslendirdi.