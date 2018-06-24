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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seçim kutlamaları - ANTALYA

Seçim kutlamaları - ANTALYA

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi - Seçim sonucu kutlamaları - Vatandaşların sevinç gösterilerinden detaylarCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Antalya , Muğla, Burdur ve Isparta'da AK Parti il başkanlıkları önünde toplanan partililer, meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptıANTALYA (AA) - Antalya , Muğla, Burdur ve Isparta'da AK Parti il başkanlıkları önünde toplanan çok sayıda partili, meşale yakıp kutlama yaptı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı.Parti binası önünde kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını izleyenler, ellerinde Türk ve parti bayraklarını sallayıp, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.Sevinç gösterisi yapan çok sayıda partili, meşaleler yakıp kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapıldı. Bazı vatandaşlar da araçların üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve bayraklarla konvoy oluşturdu.Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama için toplanmaya başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da akşam üzeri geldiği parti binasından seçim sonuçlarını izledi. - MuğlaAK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, yaklaşık 100 araçlık konvoyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda toplanan vatandaşlar, slogan attı, bayrak salladı. - IspartaIsparta'da vatandaşlar, ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla Kaymakkapı Meydanı'nda toplandı.Burada konfeti atıp, meşale yakarak kutlama yapanlar, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar da araç konvoyu düzenledi.
Meydanda bulunan bir otelin ön yüzüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yansıtıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kısa bir teşekkür konuşması yaptı. - BurdurAK Parti Burdur İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davul zurna eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.Kalabalık, ardından Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek buradaki kutlamalara katıldı.

Misyon Sparta Alabalık Araç Konvoyu Davul Zurna 

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