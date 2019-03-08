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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı

Başkan Genç karanfil dağıtımı

Başkan Adayı Er Kadın 

-Başkan Genç kahvaltı programı
-Başkan Genç konuşma
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Şükrü Genç: “Kadının önü açıldığında yapamayacağı şey yoktur”- “Asıl olan sadece seçimde değil, normal zamanda da birbirimizin ellerini tutabilmektir” İSTANBUL

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
Her günün kadınlar için olduğunu söyleyen Genç, “Ben bütün günleri size veriyorum. Kadına destek verildiğinde, kadının önü açıldığında şunu biliyoruz ki onun yapamayacağı şey yoktur” dedi.
CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Hacıosman metro girişinde kadınlara karanfil dağıttı ardından Gümüşdere’de ise kadınlarla kahvaltıda buluştu. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkese çiçek takdim eden Başkan Genç’e vatandaşların ilgisi yoğundu. Sadece 8 Mart’ın değil bütün günlerin kadınların olduğunu söyleyen Genç, kadınlara destek verildiği takdirde yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını belirtti.
Yerel seçimlerle ilgili vatandaşlara “Sizler ne yapacağınızı bilirsiniz” diyen Genç, herkesin gönlünden geçeni yapmasını istedi. “Bu ülkenin yarını inanın sizlerin elinde” Hayatın birlikte paylaşıldığında bir anlamı olduğunu söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Her günü vermeleri gerekirken senede bir gün vermişler kadınlara. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ben bütün günleri size veriyorum. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Yaşam paylaşıldığında bir anlamı var. Erkekleri bir tarafa kadınları bir tarafa ayırdığında olmaz. Yaşam hep beraber, evin içinde nasıl beraber olunuyorsa. Kadına destek verildiğinde, kadının önü açıldığında şunu biliyoruz ki onun yapamayacağı şey yoktur. Bu ülkenin yarını inanın sizlerin elinde, siz çocuklarınıza iyi bakarsanız çocuklar iyi büyüyorlar” dedi.
“Bu güne kadar ‘Ben sizden oy istiyorum’ demedim, demeyeceğim” Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Genç, “Önümüzde seçim var. Sizler ne yapacağınızı bilirsiniz. Ben bu güne kadar ‘Ben sizden oy istiyorum’ demedim, demeyeceğim. Çünkü bir insan gönlünden geçerse verir. Onun için gönlünüzden ne geçiyorsa, sorumluluğunuz neyse, yarınımız için, çocuklarımız için sorumluluğunuzu bilin ve ne yapmanız gerekirse yapın. Derdi olanın, elini uzatanın elini tutmaya çalışıyoruz. Onun için asıl olan sadece seçimde değil, normal zamanda da birbirimizin ellerini tutabilmektir” diye konuştu.

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