Şanlıurfalılardan Binali Yıldırım'a 'videolu' destek - ŞANLIURFA
Şanlıurfa lılardan Binali Yıldırım'a "videolu" destek - ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'dan genel görüntü - Şanlıurfa 'nın tarihi mekanları - Tarlada çalışan çiftçinin kızın araması - Şanlıurfa 'da yaşayan annenin İstanbul'da yaşayan oğlunu araması - Şanlıurfa 'da bakır tepsi işleyen kişinin İstanbul'daki yakını araması - Şanlıurfa 'da yaşayan babanın İstanbul'da yaşayan oğluyla konuşması - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Şanlıurfa lılardan Binali Yıldırım'a "videolu" destekŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla hazırlanan video ilgi gördü.AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve Şanlıurfa lıların, İstanbul'daki yakınlarını cep telefonlarıyla arayarak Yıldırım'a oy vermelerini istediği kısa film, sosyal medyada paylaşıldı.Türkçe, Arapça ve Kürtçe diyalogların yer aldığı videonun son bölümünde, Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa ziyareti sırasında Balıklıgöl Yerleşkesi'nde çekilmiş "Amanatınız (Emanetiniz) başım gözüm üstüne hiç merak etmeyin. İstanbul bize emanet biz de Allah'a emanetiz." bölümü yer alıyor.Videodaki vatandaşların Şanlıurfa ağzı ile konuştuğu kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım