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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kadınlarla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kadınlarla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank'ın konuşması

( AĞRI ) AĞRI

Kadın İstihdamı Bürokrasi Yerel Seçimler Farkındalık Yerel Seçim 


- Ağrı’da kadınlarla bir araya geldiği etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ”Diğerlerinin Ağrı'ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. O yüzden huzurumuza, güvenimize en fazla özeni sizlerin göstereceğinize ben inanıyorum” dedi.
Ağrı il merkezinde bulunan Fırat Mahallesi’ndeki Özel Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen kadınlarla buluşma etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “17 yılda kadınların toplumun her alanında yer alabilmesi için teşvik edici programlar yaptık. Bu konudaki siyaseti ortaya koyduk, birçok kanunda kadınlar için düzenlemeler yaptık. Kadın istihdamını öncelikli bir politika olarak görüp çok güçlü şekilde destekliyoruz. Ülkemizin temel politika belgelerinde kadın istihdamı konusuna özel bir yer ayırdık. Kız çocuklarımızın okula devam oranını yükseltmek için farkındalık programları düzenledik. Başörtüsü sorununu biz çözdük. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer almasını sağladık. Sanayide, bürokraside, akademide ve politikada daha çok kadın bulunsun, yer alsın istedik. Hamdolsun biz bu ülkede kadınlar için slogan değil, iş ürettik. AK Parti'nin başarısında kadınların çok önemli katkıları oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde de yine kadınlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Sizler kaleleri içerisinden fethediyorsunuz.' Bir evde kadın ne derse o olur. Bunun tersini düşünmek mümkün bile değil. Ailelerimizin, çocuklarımızın geleceği için Ağrı'da AK Parti'yi inşallah birinci parti yapmamız gerekiyor. Diğerlerinin Ağrı'ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. O yüzden huzurumuza, güvenimize en fazla özeni sizlerin göstereceğinize ben inanıyorum. İnşallah Ağrı'mızı çok güzel günler bekliyor. Savcı Bey de ifade etti.
Biz burada istihdamı, üretimi artırmak, Ağrı'nın geleceğini şekillendirmek için projeler üretiyoruz. Beraber çalışacağız. Onun bütün projeleri bizim projelerimiz olacak. İnşallah Ağrı, Savcı Sayan kardeşimizle birlikte yeni bir döneme girecek” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, konuşmasının ardından kadınların sorun ve taleplerini dinledi.
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