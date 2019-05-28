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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Saadet Partisi GİK ve İl Başkanları Toplantısı - ANKARA

Saadet Partisi GİK ve İl Başkanları Toplantısı - ANKARA

- Saadet Partisi GİK ve İl Başkanları Toplantısı - Toplantıdan detaylar - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gelişi - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıSaadet Partisi GİK ve İl Başkanları Toplantısı - Genel Başkan Temel Karamollaoğlu: - "(Yenilenen İstanbul seçimi) Verilen kararın isabetli olmadığı kanaatindeysek de bu seçime hazırlanıyoruz. Birilerine karşı bir tavır koymak veya birilerini desteklemek için politikanın içinde değiliz. Temel değerlerimiz, ilkelerimiz var"ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yenilenen İstanbul seçimine ilişkin, "Verilen kararın isabetli olmadığı kanaatindeysek de bu seçime hazırlanıyoruz. Birilerine karşı bir tavır koymak veya birilerini desteklemek için politikanın içinde değiliz. Temel değerlerimiz, ilkelerimiz var." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK), İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yenilenen İstanbul seçimine değindi.Temel Karamollaoğlu, "Her ne kadar verilen kararın isabetli olmadığı kanaatindeysek de bu seçime hazırlanıyoruz. Biz Saadet Partisi'yiz, birilerine karşı bir tavır koymak veya birilerini desteklemek için politikanın içinde değiliz. Temel değerlerimiz, ilkelerimiz var." diye konuştu.
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların her geçen gün olumsuzluğa doğru evrildiğini bütün ülkenin gördüğünü ifade eden Karamollaoğlu, ekonomi, dış politikada, eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşma ve adalette çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunu savundu.En önemli konunun memlekette iç barışın tesis edilmesi, kucaklaşmanın sağlanması olduğunu belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:"23 Haziran'da insanlar İstanbul'da tercihte bulunacaklar. Bu adım, aday göstermek birden bire bize karşı ciddi bir kampanyanın oluşmasına vesile oldu. Biz ilkelerimizden hiç vazgeçmedik, taviz vermedik. Herkesin yanlışını da görüyoruz ama buna rağmen de kucaklaşmaya hazırız. Bunu tekrar tekrar söylememize rağmen yine de farklı bir kampanya yürütülüyor."Karamollaoğlu, bu yılın ekim ayında genel kongrelerini yapacaklarını bildirerek, "Kongre süresi dolmaya yakın illerimiz var. Bu illerimizin tamamında ekim ayından önce mutlaka kongrelerimizi tamamlayacağız. Kongreye yeni şevk, yeni bir azim, yeni bir kadroyla gideceğiz. Bu arada da Türkiyemizi bir baştan bir başa prensip, ideal, umdelerimizi anlatabilmek için karış karış dolaşacağız." diye konuştu.

Tikad Politika Dış Politika Naat Sosyal Yardım 

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