Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi - KOCAELİ

Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi - KOCAELİ

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi - Salondan detaylar - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıSaadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi - Genel Başkan Temel Karamollaoğlu: - "Türkiye'nin problemlerinin, üreterek ve sanayileşerek kalkınmasıyla çözüleceğine inanıyoruz"KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin problemlerinin, üreterek ve sanayileşerek kalkınmasıyla çözüleceğine inandıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Dilovası 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, adaletin, devletin temeli olduğunu ve her zamankinden daha fazla adalete önem verilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin problemlerinin, üreterek ve sanayileşerek kalkınmasıyla çözüleceğine inandıklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Yaşam standardı ancak Türkiye hem tarımda hem sanayide büyük bir merhale katedebilirse yükselir, artan milli gelirimizin çalışanlar ve toplum nezdinde adil dağılımını sağlamakla mümkün olur." şeklinde konuştu.
Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"2020 yılında seçimler olmaz kanaatindeydim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de son birkaç hafta içinde gündeme getirdiği konulara bakınca 'Arkadaş, biz her halde seçime gidiyor olabiliriz' diye bir kanaat oluştu bende. Niye? Bir algı oluşturuluyor. Bu algıda itiraz eden vatan haini. Böyle bir mantık olur mu? Elbette farklı fikirler olmazsa doğru fikir ortaya çıkmaz.Münakaşa olacak, farklılıklar olacak ama münakaşa, müzakereler dostça yapılacak, birbirini hainlikle itham ederek değil."Yerli otomobille ilgili de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Üretimden bahsederken yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da elbette destek veririz ama bir adamın hedefine gidip gidemeyeceği yürüyüşünden bellidir. Benim söylediklerim her zaman iktidarı tenkit olarak anlaşılıyor. Ben bunları tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Yerli Otomobil Tarım Müzakere Milli Gelir Vatan Haini 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı