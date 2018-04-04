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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den ayrıldı - ANKARA

Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den ayrıldı - ANKARA

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'den ayrıldı - Esenboğa Havalimanı - Putin'i taşıyan uçaktan detaylar - Putin ve beraberindeki kafilenin araçlarla gelişi - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov - Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip - Putin'in uçağa binişi - Uçağın kalkışı - Uğurlama için gelen yetkililerin havalimanından ayrılmasıRusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den ayrıldı - Putin, Ankara 'daki temaslarının ardından Türkiye'den ayrıldıANKARA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için geldiği Ankara 'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.Rus lideri taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 17.08'de havalandı.Putin'i Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip uğurladı.Putin, Ankara 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılmıştı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşen Putin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti - Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısına eş başkanlık etmiş ve Suriye konulu Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi'ne katılmıştı.

General İran Toplantı Çağa Konferans 

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