Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Pakdemirli: (Orman yangını) 'Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik'' - İZMİR

Pakdemirli: (Orman yangını) 'Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik'' - İZMİR

Pakdemirli: (Orman yangını) "Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik'' - İZMİR - İzmir 'deki orman yangınlarıı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları İzmir 'deki orman yangını - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60 - 70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz" - "Yangınların yüzde 90'ından fazlası dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. Orman teşkilatımız yangınla mücadelede dünyada birinci sırada ama ağacı sevip sahip çıkma konusunda vatandaşlarımız birinci sırada diyemem"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan müdahalenin rüzgar nedeniyle zor olduğunu belirterek, "Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60 - 70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli, Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarını havadan denetledi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Rüzgar nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin kolay olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:"Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60 - 70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz. Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti ancak olumsuz hava şartlarından dolayı iniş sağlayamıyor. Yangın 20 - 30 hektar alanı etkilemiş vaziyette. 40 üzerinde arazöz, 8 helikopterle yangına müdahale ediyoruz. Onlarca iş makinesi ve ciddi anlamda personelle müdahale ediliyor. Yangın büyük bir yangın olmamakla beraber rüzgarın yangını taşıma potansiyeliyle ciddiye almamız gereken bir yangın. Orman teşkilatı tüm ekipleriyle burada." - "Daha fazla dikkat etmemiz lazım"Sabuncubeli'nde ve Buca'da çıkan yangınların söndürüldüğünü aktaran Bakan Pakdemirli, Urla Yağcılar'da çıkan yangının da kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının, göreceli olarak kontrol altında olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yangınların geneli ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Yüzde 90'ından fazlası dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. Orman teşkilatımız yangınla mücadelede dünyada birinci sırada ama ağacı sevip sahip çıkma konusunda vatandaşlarımız birinci sırada diyemem. Daha fazla dikkat etmemiz lazım. Bunlar milli servet. Bir ağacın dahi yanmaması önemli. Biz teşkilat olarak bir ağaç daha az yansın diye mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Orman Yangınları Dikkatsizlik Orman Yangını Basın Mensupları Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı