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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pakdemirli: 'Bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye sağlanacak' - ANKARA

Pakdemirli: 'Bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye sağlanacak' - ANKARA

Pakdemirli: "Bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye sağlanacak" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.
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İmza Töreni Demirli 

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