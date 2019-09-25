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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pakdemirli: '(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz' - ANKARA

Pakdemirli: '(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz' - ANKARA

Pakdemirli: "(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.
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Terör Saldırısı İmza Töreni Demirli Bakanlık Saldırı 

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