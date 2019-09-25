Pakdemirli: '(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz' - ANKARA
Pakdemirli: "(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım